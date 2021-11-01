حادثة "الفلافل" بميسان.. ارتفاع اعداد حالات التسمم لأكثر من 240 حالة

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ميسان، يوم الاثنين، ارتفاع اعداد حالات التسمم بحادثة معم الفلافل بالمحافظة لأكثر من 240 حالة .

وقال مسؤول اعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن حالات التسمم نتيجة واقعة (الفلافل) ارتفعت الى 242 حالة، موضحاً أن جميعهم يخضعون للرعاية الصحية في هذا الوقت ويتم مراقبة وضعهم على مدار الساعة تحسبا لأي تطور.

وأشار الكناني إلى تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة حالة التسمم، وارسلنا الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بوفاة شاب بحادثة التسمم بمطعم "الفلافل"في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو ذوو الشاب المتوفى وهم يهاجمون المطعم ويقومون يتكسير الزجاج ، فيما تتدخل قوة امنية لابعاد المهاجمين.

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة (الفلافل) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أمس السبت، بعشرات حالات التسمم.

وبحسب مصدر أمني، فأن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة بـ46 حالة، وقضاء الميمونة بـ15 حالة، فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.

وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.