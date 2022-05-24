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حادثة "الطفل المتسول" تتصاعد.. لجنة تحقيقية من بغداد تصل النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T19:18:17+0000
حادثة "الطفل المتسول" تتصاعد.. لجنة تحقيقية من بغداد تصل النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بوصول لجنة تحقيقية من العاصمة بغداد الى محافظة النجف للوقوف على ملابسات الخرق الأخير (تسلل الطفل المتسول) إلى داخل مطار المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تحقيقية من بغداد وصلت الى النجف للإطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حصل اليوم في مطار النجف الدولي والتحقيق في حيثياته واجراءات إدارة المطار".

وقررت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

وكان مصدر أمني في محافظة النجف قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)".

وبين المصدر، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا ان "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".

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