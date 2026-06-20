حادثة "الحارثية".. نائب يوضح ما جرى: لم يصب أي عامل بإطلاق النار

شفق نيوز- بغداد

أصدر النائب مهيمن الحمداني، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما تم نشره حول اتهامه بإطلاق النار على عمال في بغداد وإصابة اثنين منهم.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات تناقلت خبراً حول قيام النائب (مهيمن الحمداني) بطعن عاملين والاعتداء على جامع الخنساء صباح اليوم".

وأضاف، أن "ما حصل هو أن هناك بناية مقابل مكتب النائب في شارع الزيتون تجارية قيد الإنشاء وهناك عمال يعملون في البناء، وتم تحذيرهم لأكثر من مرة بعدم رمي مخلفات البناء أمام المكتب، ولكن الحالة تكررت".

وأوضح الحمداني، ان "أحد العمال قام بالاعتداء على المكتب والحماية، ما تسبب بحدوث مشاجرة بينهم".

وأشار إلى "عدم وجود أي إصابات أو جريح إثر اطلاق النار"، مبيناً أن ما حصل "مثبتاً في كاميرات المكتب ومن خلال الفيديو الذي نشره أحد العمال".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، بإصابة عاملين اثنين بجروح جراء حادث إطلاق نار من قبل عضو مجلس النواب العراقي مهيمن علي الحمداني، بمنطقة الحارثية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن النائب اطلق النار على عدد من عمال البناء أثناء تنفيذ أعمال ترميم في جامع الخنساء بمنطقة الحارثية في بغداد، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين من العمال بجروح خطيرة.

يذكر أن النائب مهيمن الحمداني، قد أطلق النار على زوجته، في وقت سابق من العام الجاري، ما أسفر عن إصابة والدة الزوجة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.