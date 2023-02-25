حادثة اغتيال "المدفعي" تتفاعل.. أطباء الأسنان يغلقون عياداتهم ويعدون ديالى "مدينة رعب"

شفق نيوز/ اعلن اطباء الاسنان في ديالى، يوم السبت، اغلاق عياداتهم الخاصة احتجاجا على اغتيال الطبيب الشهير احمد طلال المدفعي.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن اطباء اسنان ديالى قولهم إنهم "ماضون بخطوات التصعيد لحين الاستجابة لمطالب الكوادر الطبية في المحافظة وحمايتهم من هجمات وتهديدات العصابات الاجرامية".

واكد الأطباء، "تضامنهم مع جميع المطالب للكوادر الطبية والصحية بإيجاد حلول امنية تحمي أرواح الكفاءات الطبية وتردع عصابات القتل والتهديد".

وحذر نقيب اطباء ديالى مرتضى الخزرجي من تبعات وخيمة وتداعيات مأساوية تطال مجتمع ديالى على خلفية استهداف الكفاءات العلمية والطبية"، معتبرا ديالى "مدينة رعب للخطف والقتل".

وقال الخزرجي خلال حديثه في مجلس عزاء الطبيب المغدور احمد المدفعي، إن "ديالى اصبحت مدينة رعب للخطف والقتل وسط عجز وتجاهل السلطات الحكومية والامنية للمطالب الانسانية المشروعة بحماية ارواح الابرياء من المواطنين والكفاءات العلمية والطبية من عبث القتلة والمجرمين".

ووصف الخزرجي "بدلات الاطباء بانهاء اصبحت اكفاناً مهددة بعكس ما تحمله من رسالة أمن لعموم المواطنين".

وانتقد الخزرجي تجاهل حادثة اغتيال الطبيب المدفعي رغم مرور 4 أيام على وقوعها دون اي نتائج او تطمينات لاهالي المحافظة والكوادر الطبية بشكل عام، داعيا الحكومة والبرلمان والسلطات الامنية والمراجع الدينية الى "موقف حازم حيال ما يتعرض له اطباء ديالى بمختلف مواقعهم والمواطنين بشكل عام".

وأقدم مسلحون مجهولون يوم الأربعاء 22 / 2 / 2023، على اغتيال الطبيب احمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته في شارع الطابو وسط بعقوبة.