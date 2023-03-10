حادثا سير يتسببان بمصرع وإصابة 10 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن حادثي سير في المحافظة تسببا بمصرع وإصابة 10 أشخاص.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث السير الأول وقع على الطريق الدولي السريع الرابط ناتج عن انقلاب عجلة صالون قرب منطقة الگطيعة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

واضاف المصدر، ان "الحادث الثاني وقع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة عند تقاطع المدينة، ناتج عن تصادم عجلتين صالون".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع شخصين واصابة خمسة آخرين بجروح بليغة"، مشيراً إلى أن"بين المصابين شخصين فاقدي الوعي ومنتسبين في الحشد الشعبي وموظفين، حيث تم نقلهم للمركز الصحي لتلقي العلاج اللازم".