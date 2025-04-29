حادثا سير مروّعان في البصرة يسفران عن مصرع شخص وإصابة آخرين (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، حادثي سير منفصلين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "سائق سيارة صالون نوع (أوباما) لقي مصرعه بعد انقلاب مركبته على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة البصرة، قرب حقل الرميلة النفطي، وتم نقل جثمان السائق إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الدوريات الأمنية بإكمال الإجراءات القانونيةاللازمة".

وأضاف أن "حادث تصادم مروع وقع بين مركبتين على طريق الشلامجة جنوبي البصرة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".