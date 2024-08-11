حادثان مروعان ينهيان حياة طفل وفتى ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن حادثي دهس مروّعين وقعا في بغداد خلال ساعة واحدة، مما أدى إلى وفاة طفل وفتى.

في الحادث الأول، قال المصدر لوكالة شفق نيوز: "تعرض طفل لدهس في منطقة حي طارق بجانب الرصافة، مما دفع بقوة أمنية مؤلفة من ثلاث عجلات و15 مقاتلاً بكامل تجهيزاتهم العسكرية انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث. تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه.

وفي الحادث الثاني، أشار المصدر إلى أن فتى من مواليد 2009 لقي مصرعه في مدينة الشعلة بعد تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة نارية. وتم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث من قبل السلطات لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.