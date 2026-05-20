حادثان في مدارس كركوك.. اعتقال معتد على تدريسيين وإصابة تلميذ بسقوط مروحة

أعلنت شرطة كركوك، يوم الأربعاء، القبض على ولي أمر اعتدى على كوادر تدريسية داخل مدرسة، فيما وجهت مديرية تربية المحافظة بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية إصابة تلميذ بسقوط مروحة داخل مركز امتحاني.

وعن حادثة الاعتداء، أعلنت قيادة شرطة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على أحد أولياء أمور الطلبة بعد اعتدائه على كوادر تدريسية داخل إحدى المدارس في المحافظة، احتجاجاً على النتيجة الامتحانية لنجله.

وذكرت القيادة أن قاضي التحقيق قرر - بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة والشهادات - توقيف المتهم وفق المواد القانونية النافذة، على خلفية الاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

أما عن حادثة إصابة التلميذ بسقوط مروحة عليه، فقد وجهت مديرية تربية كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الإشراف التربوي بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان أسباب حادث إصابة تلميذ في الصف السادس الابتدائي إثر سقوط مروحة سقفية على رأسه داخل أحد المراكز الامتحانية، وتحديد ما إذا كان هناك أي تقصير من الجهة المعنية أو أن الحادث وقع بصورة قضاء وقدر.