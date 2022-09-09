"حاج عمران" مستمر باستقبال الزوار الإيرانيين وواسط تخصص عجلات نقل مجانية

شفق نيوز/ أفادت إدارة ‏منفذ حاج عمران التابع لأربيل، والحدودي مع إيران يوم الجمعة بعدم إغلاق المنفذ بوجه الزوار الإيرانيين المتوجهين ‏إلى كربلاء لإقامة مراسم الزيارة الأربعينية، في وقت قررت فيه خلية الزيارة الأربعينية في واسط السماح بدخول عجلات النقل المجاني للزائرين.

‏وقال ‏مدير منفذ حاج عمران الحدودي مسعود باتيلي ‏لوكالة شفق نيوز ان "المنفذ ما زال مفتوحا بشكل طبيعي ويتم فيه استقبال الزوار الإيرانيين المتوجهين إلى ‏كربلاء" مشيرا الى انه "‏لم يتم تبليغنا بإغلاق المنفذ من الجانب الإيراني".

‏واضاف باتيلي ان "‏نحو 5000 زائر إيراني دخلوا إلى إقليم كوردستان عن طريق هذا المعبر منذ بداية اليوم، ‏لافتا إلى أن "هذا العدد سيرتفع مع نهاية اليوم".

‏و‏تابع ان "‏عملية استقبال الزوار الإيرانيين ستستمر حتى نهاية الأربعينية بأسبوع واحد على الأقل ومن المرجح أيضا ‏أن يعود هؤلاء الزوار ‏عن طريق المعبر برا إلى بلادهم".

من جهتها قررت خلية الزيارة الأربعينية في واسط السماح بدخول عجلات النقل المجاني وايصال الزائرين الوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي الى شارع 40 في منطقة الخاچية بقضاء الكوت.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن هذا القرار يبدأ العمل به ابتداءً من الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت السلطات الإيرانية إيقاف عبور زوار أربعينية الإمام الحسين من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب اغلاق الحدود الايرانية مع العراق.

وقال رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي، إنه تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار.

وأضاف انه "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود ، وسيتم الإعلان عن ذلك".

ووفقا للإحصائيات فإن أعداد الزائرين قد ارتفعت إلى نسبة 100 بالمئة.

وتقول مديرية المرور في إيران، في حدود معبر خسروي (المنذرية) فإن هناك زخما مروريا كبيرا يمتد بطول 15 كيلومترا وتكدس آلاف العجلات التي تقل الزائرين.

وطبقا للمعلومات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، فإن 60 بالمئة من الزوار يتوجهون إلى العراق من منفذ مهران الحدودي الدولي.

ومنذ ان توجهت قوافل الزائرين الإيرانيين صوب المعابر والمنافذ الحدودية المحاذية للعراق حصلت حوادث سير اضافة الى الارهاق والتعب الذي نال من بعض الزائرين المرضى والكبار في السن مما أسفر عن وفاة إصابة العديد منهم.