300 أجير في شبكة الإعلام العراقي يشكون توقف صرف مستحقاتهم منذ 3 اشهر

شفق نيوز/ يعاني موظفو العقود والاجور في شبكة الإعلام العراقي من توقف صرف مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر.

وتحدث عدد من العاملين وفق نظام الأجور بشبكة الإعلام العراقي لوكالة شفق نيوز؛ أن وزارة المالية أوقفت صرف اجورهم بعد قيام ادارة الشبكة بإضافة 189 اسما جديداً إلى لائحة العاملين وفق نظام الأجور مما رفع عدد الأجراء من 300 إلى 489 موظفا، الأمر الذي يخالف ما جاء في قانون الموازنة الذي يخلو من تخصيص مالي للأجراء، مما دفع بوزارة المالية إلى إيقاف الصرف.

وأشار العاملون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم؛ إلى أن هذه الأسماء المضافة جاءت مرضية لبعض الأطراف السياسية اقدمت عليها أدارة الشبكة، لافتين إلى أن الأجور كانت تصرف على المدونة التجارية الخاصة بشبكة الاعلام التي هي مختصة بأموال الاعلان.

وأكدوا أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب توقف صرف مستحقاتهم مع عدم مبالاة الادارة بما يعانونه.