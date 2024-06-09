جودي يمنع الفنانين العراقيين من الترويج لمواد طبية وتجميلية غير مجازة صحياً (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأحد، منع أي فنان أو فنانة من الظهور في الإعلانات الترويجية للمواد الطبية والتجميلية، ما لم تكن مجازة رسمياً من قبل وزارة الصحة.

ودعت النقابة في كتاب موجه إلى جميع الفنانين العراقيين بتوقيع نقيبها جبار جودي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى عدم الظهور الإعلاني لأي منتج طبي أو تجميلي إلا إذا كان مجازاً من وزارة الصحة.

وتوعدت بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

يشار إلى أن العديد من الفنانين والفنانات العراقيين يظهرون في إعلانات ترويجية لمواد ومراكز طبية وتجميلية، فيما تعلن وزارة الداخلية بين وقت وآخر عن إغلاق مراكز طبية وتجميلية غير مجازة رسمياً أو لعدم التزامها بالتعليمات الصحية.