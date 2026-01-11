"أجوبة غير مقنعة" تدفع مجلس نينوى لاستجواب مدير مؤسسة الشهداء

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف، يوم الأحد، عن عزم المجلس استجواب مدير مؤسسة الشهداء في نينوى خلال الجلسة المقبلة، بعد عدم القناعة بالأجوبة التي قدّمها خلال جلسة الاستضافة السابقة.

وقال عارف لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة تابع صباح اليوم، عمل دائرة تعويضات نينوى، مبيناً أن الإجراءات تسير بشكل منتظم، وأن جميع المخمّنين باشروا بالكشوفات في مختلف مناطق المحافظة، فيما تُنجز معاملات المواطنين بسلاسة.

وأوضح أن استضافة مدير مؤسسة الشهداء في نينوى محمد شاقولي، تحولت رسمياً إلى استجواب بعد جمع تواقيع 16 عضواً من مجلس المحافظة، وهو ما يمثل النصف زائد واحد، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستشهد استجوابه لعدم الاقتناع بإجاباته، على أن يتحدد بعدها مصير استمراره في منصبه من عدمه.

وأشار عارف، إلى أن ملف مؤسسة الشهداء يتطلب موقفاً داعماً من مجلس النواب العراقي، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق عوائل الشهداء، داعياً إلى تخصيص مبالغ للبدل النقدي للأراضي، ومعالجة ملف الرواتب المقطوعة، فضلاً عن تشريع وتسهيل القوانين التي تخدم هذه الشريحة.

يذكر أن رئيس لجنة الشهداء والجرحى في مجلس محافظة نينوى محمد عارف قد وجه، نهاية العام الماضي، عبر وكالة شفق نيوز، انتقادات إلى مؤسسة الشهداء في الموصل، متهماً إياها بالتقصير في إنجاز معاملات شريحة ذوي الشهداء.