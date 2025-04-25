أجواء مضطربة في العراق غداً السبت

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، استمرار التقلب الجوي ليوم غد السبت، وعدم استقرارها، مصحوبة بسحب ركامية قد وهطول أمطار ممكن في ثلاث محافظات، مع رياح تتسبب تصاعد غبار يبدأ في الموصل وينتهي في مدينة الناصرية.

وقال عطية، في منشور له على منصات التواصل، إن "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء اليوم، تشير إلى انتشار تشكيلات من السحب الركامية في سماء عدة مدن في أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن "توقعات الطقس ليوم غد السبت تؤكد استمرار الأجواء غير المستقرة بتأثير منخفض جوي جاف نسبيا، وتوقعات هطول زخات من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مصحوبة بالبرق والرعد على فترات، في مناطق شمال ووسط البلاد، فضلاً عن أجزاء من مدن الأنبار، النجف، الديوانية".

وبين أن "الرياح تكون غير مستقرة في الإتجاه، وتفاوت في السرعة يُسجَّل في مختلف المدن. ومن المتوقع أن تتحول الرياح مساء السبت في مناطق غرب وشمال غرب البلاد إلى شمالية غربية، على أن يمتد هذا التحول تدريجياً إلى مدن الوسط وبعض مدن الشمال، باستثناء مدن الجنوب حيث يُتوقع أن تبقى الرياح فيها ساكنة أو متقلبة الاتجاه".

وأضاف أنه "من المتوقع تصاعد موجات من الغبار، خلال هذه الليلة ويوم السبت، تتراوح شدتهُ بين المتوسط والكثيف، يؤدي إلى تردي في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الموصل، الأنبار، النجف، الديوانية، السماوة، الناصرية، وجنوب غرب البلاد، كما يُحتمل تواجد غبار خفيف إلى متوسط الشدة في باقي المدن.