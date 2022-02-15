أجواء مضطربة تصيب العراق ابتداء من السبت المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد مقبلة على أجواء غير مستقرة تتمثل بسقوط الأمطار وهبوب رياح وتصاعد الاتربة.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "البلاد على موعد أمطار وأجواء غير مستقرة، وتتمثل بتعرض مدن مختلفة بالبلاد ابتداءً من فجر السبت المقبل بأحوال غير مستقرة مصحوبة بهطول امطار مختلفة الشدة في مناطق متعددة مع نشاط رياح وتصاعد الاتربة والعواصف المثارة".

وأوضح الزيادي، بأن "الحالة الماطرة تستمر يومان على الأقل بشكل متفاوت، وقد تكون المدن الوسطى والجنوبية معرضة بشكل مباشر لأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة َغالباً مترافقة بزوابع رعدية".