أجواء ماطرة في العراق.. منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره الليلة

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، دخول منخفض جوي إلى البلاد بدءاً من مساء اليوم الأربعاء.

وأكد الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيشهد دخول أول منخفض جوي مساء اليوم الأربعاء، يبدأ من الجنوب الغربي الحدودي.

وأشار إلى أن حركة المنخفض الممطر ستزداد فجر وصباح يوم غد الخميس، مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في مناطق متفرقة وسط وجنوبي البلاد.

وأوضح الزيادي أن الأمطار ستكون في فترات متقطعة متنقلة، ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الممطر مساء الجمعة ويوم السبت في مناطق واسعة، مع هطول أمطار رعدية بكثافة خاصة مساء السبت ويوم الأحد.

وحذر الزيادي من غزارة الأمطار في أجزاء مختلفة من المنطقتين الشمالية والوسطى وأجزاء جنوبي البلاد، مشيراً إلى أن هذه الحالة ستنحسر يوم الاثنين، وقد تعقبها حالة ماطرة مجدداً جنوباً.