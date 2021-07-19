أجواء لاهبة تضرب 11 منطقة ومحافظة عراقية خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ ضربت 11 منطقة ومحافظة عراقية درجات حرارة لاهبة ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة أدرار في دولة الجزائر سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.9 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية محافظة الديوانية بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية، تليها ثالثا عين صالح في الجزائر وبواقع 49.5 درجة مئوية ايضا، ومن ثم جاءت محافظة السماوة في العراق رابعا وبواقع 49.4 وجاءت منطقة مطار بغداد الدولي في العراق خامسا بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان منطقة خانقين في محافظة ديالى في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت مدينة رقان الجزائر سابعا بدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية، ثم جاءت محافظة النجف الاشرف ثامنا بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة وجاءت محافظة كربلاء بالمرتبة التاسعة بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية.

وجاءت منطقة هيت في محافظة الأنبار في العراق عاشرا بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، تليها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق المرتبة ال 11 بدرجة حرارة 48.2.

كما جاءت منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار في العراق بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية ايضا، وجاءت منطقة بدرة في محافظة واسط في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها مدينة الحلة مركز محافظة بابل بالمرتبة ال 14 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.

وجاءت منطقة الجهراء في دولة الكويت بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم: