أجواء غير مستقرة في العراق وامطار بكوردستان خلال يومين

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية صادق عطية، يوم الخميس، استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي، في مناطق إقليم كوردستان، خلال اليومين القادمين.

ورجح عطية، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار حالة عدم الاستقرار والأمطار في مدن إقليم كوردستان يومي الجمعة 12/1 والسبت 13/1".

وأشار إلى أن هذه الحالة، ستنتهي صباح الجمعة في باقي المدن العراقية، مع استمرار بعض الهطول في شرق ميسان وديالى، لافتاً إلى أن "محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق الفرات الأوسط وواسط وميسان وشمال ذي قار والسماوة ومناطق متفرقة من البصرة، ستشهد تساقطاً متذبذباً هذه الليلة وصباح الجمعة".