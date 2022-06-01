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أجواء ساخنة تنتظر العراقيين.. طقس الأيام المقبلة يلامس 50 درجة مئوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-01T05:49:06+0000
أجواء ساخنة تنتظر العراقيين.. طقس الأيام المقبلة يلامس 50 درجة مئوية

شفق نيوز / رجح المتنبئ الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، أن تتعرض البلاد إلى ارتفاع طبيعي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قد تلامس الخمسين درجة مئوية.

ومع حلول شهر حزيران، اشتدت حرارة الطقس في العديد من المحافظات العراقية، لكن بغداد العاصمة باتت في مرمى صيف لاهب أكثر مما ذي سبق رغم العواصف الترابية التي ساهمت بخفض درجات الحرارة خلال شهري نيسان وآيار.

وبلغت درجات الحرارة خلال هذه الأيام، ارتفاعاً تدريجياً، وصولا إلى 45 درجة مئوية، الأمر الذي ينبئ بصيف ساخن على العراقيين، خلال الأشهر المقبلة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن "طقس الأيام المقبلة، سيشهد ارتفاعاً طبيعياً بدرجات الحرارة والمعدلات تعتبر اعتيادية حول المعدل السنوي، ولكن لا تتجاوز 50 درجة مئوية".

وأضاف أن "أعلى معدل بالحرارة للأيام المقبلة، سيلامس ٤٨ درجة مئوية جنوبي البلاد، فيما بغداد والمدن الوسطى والفرات الأوسط ستسجل ٤٦ مئوية، وأقل من ذلك بالنسبة للأقسام الشمالية والغربية عند ٤٢ مئوية، والأجواء الحارّة ستكون أوقات الظهيرة بالتزامن مع تقلب الرياح".

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