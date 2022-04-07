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أجواء رمضانية مميزة في الحضرة القادرية ببغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T21:03:14+0000
أجواء رمضانية مميزة في الحضرة القادرية ببغداد (صور)

شفق نيوز/ وسط أجواء ربيعية وروحانية، احتضنت الحضرة القادرية في العاصمة بغداد، مساء يوم الخميس، عدداً من العائلات البغدادية، للإفطار وأداء صلاة التراويح.

وافترشت العائلات، باحة الحضرة القادرية، ونصبت موائد الإفطار، ومن ثم جرت تأدية صلاة التراويح، التي تصلى طوال أيام شهر رمضان.

وتطلق تسمية الحضرة القادرية على ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني الحسني في بغداد، ويقع في منطقة باب الشيخ من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد.

وتعد الحضرة صرحاً معمارياً مهماً في بغداد، وتعتبر أحد المراكز الرئيسة للتصوف في العراق، ويقصدها الزوار من أرجاء العالم.

وتضم الحضرة مسجداً وضريحاً ومكتبة تسمى (المكتبة القادرية) التي تحتوي الآلاف من نفائس المخطوطات في مختلف العلوم الإسلامية، فضلاً عن المطبوعات النادرة.

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