أجواء العراق لليومين المقبلين.. غبار وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين، طقساً صحواً مع بعض الغيوم والغبار الخفيف، فضلا عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد في عموم مناطق البلاد، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضافت أن "درجة الحرارة الصغرى في بغداد يوم الأحد 28 مئوية، والعظمى 48، وفي ذي قار تصل درجة الحرارة العظمى إلى 50 مئوية".

وأوضحت الهيئة، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم والغبار الخفيف في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعداً للغبار".

يشار إلى أن تصاعد الغبار والعواصف الترابية التي ضربت البلاد مؤخراً، أقل شدة من سابقاتها اللواتي اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، شملت إقليم كوردستان أيضاً.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.