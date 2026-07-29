أجواء العراق تقترب من حاجز الـ50 مئوية

شفق نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة، لتلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق السبت المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً في الوسط والجنوب، وتبقى مقاربة في الشمال.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس ستبلغ 43 درجة مئوية في السليمانية، و45 في دهوك والأنبار، و46 في أربيل، و47 في كربلاء والنجف، و48 في بغداد وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى وبابل وواسط والديوانية والمثنى والبصرة، فيما تسجل 49 درجة مئوية في ميسان وذي قار.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة سيكون صحواً مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق.

وبينت أن يوم السبت سيشهد طقساً صحواً مع بعض الغيوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، لتصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما تبقى مقاربة في المنطقة الشمالية.

ولفتت إلى أن طقس الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع استمرار درجات الحرارة عند مستوياتها المسجلة في اليوم السابق.