أجواء العراق.. الغبار يتصاعد قبل موجة أمطار

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، ان تشهد أجواء العراق موجة غبار يعقبها انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "مع اقترابنا من منتصف شهر كانون الأول الجاري، ستندفع حالات جوية ممطرة متتابعة تستمر على فترات وتشمل المدن كافة، ومدن شمال العراق ستكون الاعلى كمية بالامطار".

وبين ان "مرتفعاً جوياً يسيطر على اجواء عموم منطقتنا بمساحة تمتد من غرب افريقيا مرورا بالشام والعراق وحتى شمال اسيا وروسيا، مما يعني استقرار تام وكتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية نشطة احيانا خلال النهار، ربما تثير الغبار على فترات وبرودة الاجواء خلال هذه الليلة والليالي المقبلة".

واضاف "هذا الاستقرار يستمر لغاية قبل نهاية الاسبوع المقبل، حيث تتأثر مناطق العراق بمنخفض جوي ممطر مصحوب بجبهة هوائية باردة تأتي بحالة جوية ممطرة".