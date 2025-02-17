"أجواء استثنائية".. موجة برد وثلوج تجتاح البلاد بدءا من مساء الأربعاء

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، بتأثر البلاد بمنخفض ممطر قطبي بدءا من مساء الأربعاء المقبل، فضلا عن سقوط الثلوج وموجة برد ورياح، واصفا هذه الأجواء بـ"الاستثنائية" بسبب توقيتها المتأخر.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتأثر ابتداءً من عصر الأربعاء المقبل، بمنخفض ممطر قطبي تصاحبه كتلة هوائية شديدة البرودة، حيث تبدأ سحب ممطرة تداهم المناطق الغربية تدريجياً وتتوسع نهار الخميس، وقد تسبب هطول أمطار غزيرة الشدة، ونحذر من سيول خاصة في المدن الشمالية وصلاح الدين وشمال ديالى إلى متفاوتة الشدة في باقي الأماكن".

وأضاف أنه "بعد انحسار المنخفض الجمعة، تعقبه كتلة هوائية شديدة البرودة تداهم مدن البلاد وتزداد اشتداداً الموجة الباردة وتعمقها يوم الأحد 23 شباط/ فبراير الحالي، مسببة تسجيل معدلات صفرية في ساعات الفجر وبينما تكون درجات الحرارة العليا نهاراً دون الـ15 مئوية وسط وجنوبي البلاد وأدنى من ذلك غربي وشمال البلاد".

وتابع: "نتوقع سقوط ثلوج وصقيع في المدن الشمالية وشمال المناطق الوسطى، وتعتبر هذه الأجواء استثنائية من حيث التوقيت كونها تأتي متأخرة ونادرة الحدوث منذ عقود"، موضحا أن "الموجة الباردة يصاحبها رياح شمالية نشطة وغبار محلي السبت المقبل".