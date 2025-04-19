جواميس كركوك تنذر بأزمة صحية وتحذير من تفشي "النزفية"

شفق نيوز/ حذر ناشطون ومتخصصون بالبيئة في محافظة كركوك، يوم السبت، من وجود بؤر لتجمعات الجواميس في مدخل محافظة كركوك، مشيرين إلى أن هذه المجاميع تشكل خطراً حقيقياً لنقل الفيروسات وخاصة الحمى النزفية.

وقال الخبير البيئي، عبد الرحمن علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الواقعة قرب ناحية تازة في كركوك، وبالتحديد أسفل الجسر عند مدخل المحافظة، بجانب التكية الكسنزانية، أصبحت مأوى لمجاميع من الجواميس، الأمر الذي قد يسهم في انتشار الأمراض، خاصة في ظل غياب الرقابة البيئية والصحية الكافية".

واضاف علي أن "الجواميس هناك تموت يوميا بالعشرات وهي بؤر ناقلة للحمى النزفية".

وكانت وزارة الصحة، أكدت في وقت سابق من اليوم، صحة المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، فيما كشفت عن تسجيل 14 اصابة في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في، بيان له، إن "آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة".

وأشار، إلى أن "حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح اليوم، والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضاً"، موضحا أن "ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4، اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد، فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها".

من جهته، قال الناشط عباس الحيدري، لوكالة شفق نيوز، إن "على دائرتي صحة وبيطرة كركوك التحرك فورًا للكشف عن هذا الموقع، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع كارثة بيئية محتملة".

وتابع أن "التحذيرات تأتي بعد تسجيل حالتي وفاة يعتقد أن لهما صلة بهذه البؤر، الأولى لموظف حكومي يعمل في صحة كركوك ويدعى يادكار نوري، وهو شاب في العشرينات من عمره، والثانية لرجل من أهالي ناحية تازة".

وأكد الحيدري، أن "تجاهل هذه البؤر الحيوانية من شأنه أن يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة، في وقت تعاني فيه المؤسسات الصحية من ضغوط متزايدة".

وكان مصدر طبي في محافظة كركوك، أفاد اليوم السبت، بتسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، وسط تحذيرات من تفشي المرض مع ارتفاع درجات الحرارة.