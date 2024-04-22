جواز "أم اللول" الدبلوماسي يدفع السلطات العراقية لإصدار توضيح

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، حقيقة ما تداوله ناشطون عن منح إمراة مشهورة على مواقع التواصل تعرف بـ "أم اللول" جوازا دبلوماسيا.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن.

ودعت الوزارة، إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً.