أجهزة فحص كورونا وقيمة مواد زراعية.. ضبط حالات تلاعب وتزوير في محافظتين

شفق نيوز / كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن تمكن ملاكاتها في مكتبي تحقيق الأنبار والنجف من تنفيذ عمليتي ضبط لحالتي تلاعب وتزوير في المُحافظتين.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل العملية الأولى التي نفذها الفريق الميداني المُؤلف في مكتب تحقيق الأنبار والمُكلف بمُتابعة الدوائر التابعة إلى وزارة الزراعة في المحافظة، إذ بينت أن "الفريق الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الأنبار تمكن من كشف (4) معاملات (مُزورة) خاصة بتجهيز مزارعين وهميين بمُستلزمات زراعية".

وأضافت دائرة التحقيقات إن "الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة البطاقة الوطنية في الرمادي، إذ تبين بعد التحري عن الهويات المدنية العائدة للمُزارعين أنها (مُزورة)، لافتة إلى أن قيمة المُستلزمات الزراعية المُجهزة عبر عملية التزوير بلغت (255,226,990) مليون دينار".

وتابعت الدائرة أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف انتقل إلى دائرة الصحة فيها، وتمكن من الكشف عن وجود تلاعب بمواد فحص فيروس كورونا (PCR) التي تُستخدمُ لفحص المُسافرين عبر منافذ المحافظة، مُشيرة إلى أنه تم خلال العملية ضبط أوليات مُعاملات الصرف المُتعلقة بمواد الفحص".

وأكدت الدائرة، وفقا للبيان "قيام بعض مُوظفي قسم الأمور الفنية في دائرة الصحة بالاشتراك مع أصحاب الشركات والمكاتب التي تتولى القيام بتجهيز مواد الفحص بتزوير الكتب الخاصة بنتائج تقييم تلك المواد، فضلا عن تزوير كتب صحة الصدور خلال عامي (2020 و2021)".

ولفتت الدائرة المعنية إلى "تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما على قضاة محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في الأنبار والنجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة".