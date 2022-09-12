المشروع الوطني للإنترنت لشفق نيوز: أطراف مجهولة تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم المشروع الوطني للإنترنت، مصطفى سعدون، اليوم الاثنين، وجود أطراف أسماها بـ"المجهولة" تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل.

وقال سعدون لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع واجه في الأسابيع الأخيرة تحديات كبيرة، منها تخريب كابيناته في محافظات عدة، واستهداف مقر الشركة في العرصات ببغداد بعبوة ناسفة".

وأضاف أن "الأيام الأخيرة شهدت وجود أطراف لا نعرف هويتها حتى الآن تمنع وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل في مجمع حي السلام ببغداد، رغم أن سكان المجمع كانوا ينتظرون وصول الخدمة".

وأشار إلى أن "على وزارة الاتصالات القيام بواجباتها في مفاتحة الجهات ذات العلاقة لحماية المشروع الذي سيقدم خدمة متطورة للمواطن، ويقدم أرباحاً مالية كبيرة للدولة".