سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المشروع الوطني للإنترنت لشفق نيوز: أطراف مجهولة تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T12:42:26+0000
المشروع الوطني للإنترنت لشفق نيوز: أطراف مجهولة تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم المشروع الوطني للإنترنت، مصطفى سعدون، اليوم الاثنين، وجود أطراف أسماها بـ"المجهولة" تعرقل وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل.

وقال سعدون لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع واجه في الأسابيع الأخيرة تحديات كبيرة، منها تخريب كابيناته في محافظات عدة، واستهداف مقر الشركة في العرصات ببغداد بعبوة ناسفة".

وأضاف أن "الأيام الأخيرة شهدت وجود أطراف لا نعرف هويتها حتى الآن تمنع وصول خدمة الكابل الضوئي إلى المنازل في مجمع حي السلام ببغداد، رغم أن سكان المجمع كانوا ينتظرون وصول الخدمة".

وأشار إلى أن "على وزارة الاتصالات القيام بواجباتها في مفاتحة الجهات ذات العلاقة لحماية المشروع الذي سيقدم خدمة متطورة للمواطن، ويقدم أرباحاً مالية كبيرة للدولة".

related

مصرع عاملين اثنين أثناء تنفيذ مشروع خدمي في البصرة

Date: 2021-03-29 12:24:36
مصرع عاملين اثنين أثناء تنفيذ مشروع خدمي في البصرة

"الأول من نوعه".. مشروع خدمي ينقذ الفرات من مياه ثقيلة

Date: 2021-09-12 19:28:04
"الأول من نوعه".. مشروع خدمي ينقذ الفرات من مياه ثقيلة

بسبب تلكؤها بتنفيذ مشروع خدمي.. العشرات يعتصمون أمام شركة تركية في البصرة

Date: 2021-11-16 16:04:07
بسبب تلكؤها بتنفيذ مشروع خدمي.. العشرات يعتصمون أمام شركة تركية في البصرة

سقوط جرحى إثر مشاجرة على مشروع خدمي في ذي قار

Date: 2022-01-17 16:44:56
سقوط جرحى إثر مشاجرة على مشروع خدمي في ذي قار

امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

Date: 2021-02-13 12:55:38
امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

الاتصالات العراقية تنفي إلغاء أبراج الانترنت: المواطن مخير بينها وبين الكابل الضوئي

Date: 2022-07-09 15:07:59
الاتصالات العراقية تنفي إلغاء أبراج الانترنت: المواطن مخير بينها وبين الكابل الضوئي

موازنة 2021 تنقذ أكثر من 200 الف نسمة في ديالى

Date: 2021-02-17 14:42:41
موازنة 2021 تنقذ أكثر من 200 الف نسمة في ديالى