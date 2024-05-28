جهات متنفذة توقف مشروعاً حيوياً في الموصل

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن جهات متنفذة أوقفت مشروعا حيويا لربط منطقتين في الجانب الأيسر من الموصل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن "جهات متنفذة أوقفت مشروعا لإكساء طرق وربط حيي الكندي الأولى بالثانية في الجانب الأيسر للموصل".

وأضافت المصادر أن "مديرية بلدية الموصل قد بدأت بالمشروع قبل نحو شهر بكلفة تقارب 1.5 مليار دينار، ضمن مشاريع الجهد الخدمي والهندسي التي تنفذها مديرية البلدية، حيث كان من المؤمل ربط حيي الكندي الأولى بالثانية من خلال شارع بمسارين بعرض 30 متراً".

وتابعت المصادر أن "المشروع يقدم خدماته لأكثر من ألفي عائلة في حي الكندي الثانية، كما أنه يعد مدخلا رسميا للمنطقة، وكان سيؤدي لحل مشكلة مرورية يعاني منها سكان الكندي الثانية في الدخول والخروج".

ولفتت المصادر إلى أنه "من غير المعلوم فيما إذا كان المشروع سيستأنف مرة أخرى أم أن الجهات المتنفذة التي أوقفته ستحول دون ذلك".