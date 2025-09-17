جنوب العراق يترقب تحولاً في النقل الجوي نهاية 2025

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، أن موعد افتتاح مشروع مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق سيكون نهاية العام الحالي.

وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هناك تقدم كبير ونسب إنجاز متصاعدة في أعمال مشروع مطار الناصرية الدولي، فيما وصلت نسب الإنجاز في مباني الهياكل الخارجية إلى 95%".

وأشار إلى أن "النسبة الكلية للمشروع تشمل أربع طرق رئيسة مع وصول المعدات الحديثة خلال الفترة المقبلة سيسهم في رفع نسب الإنجاز إلى 85%".

وأعلن أن "افتتاح المطار سيكون نهاية العام الحالي، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل الجوي ويخدم أبناء المحافظة والمحافظات القريبة".

وكانت وزارة النقل العراقية قد وقعت منتصف تموز/ يوليو 2024، ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب هارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، وأيضاً ملحق عقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان قد وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي في حزيران/ يونيو 2021.