جنوبي كركوك .. ازالة عشرات الأحواض لتربية الأسماك

شفق نيوز/ شكا مربو الاسماك في قضاء داقوق جنوبي كركوك، يوم الخميس، من هدم وازالة عشرات الأحواض الخاصة بتربية الأسماك بسبب مخالفات قانونية وبيئية.

وقال زهير العبيدي 55 عاما احد مربي الاسماك ، لوكالة شفق نيوز، ان لجنة من الزراعة والموارد المائية ازالت نحو 40 حوضاً لتربية الأسماك في مناطق مختلفة من داقوق، مبينا ان اللجنة ازالت الاحواض وفق قرار برلماني للجنة المياه والزراعة النيابية في البرلمان السابق ووزارة الزراعة والموارد المائية بسبب شح المياه ومخالفات "اجازات العمل".

وبين، ان قضاء داقوق (44 كم جنوب مدينة كركوك)، يحوي ما يقرب من 3000 حوض لتربية الاسماك تمثل مصدر عيش لآلاف الأسر، مشيرا وحسب إحصائيات دائرة الموارد المائية في داقوق الى أن سبعة أحواض منها فقط مرخصة.

وعد العبيدي قرار ازالة الاحواض ضربة اقتصادية لآلاف الأسر في داقوق التي تمتهن تربية الأسماك كمصدر معيشي وحيد.

من جانبه دعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك محمود العزي الجهات المعنية الى التريث بقرار الازالة لحين تسوية حقيقية لملف الاحواض وتفادي خسائر جسيمة تلحق بالمزارعين.

وطالب العزي في حديثه لوكالة شفق نيوز، بالسماح للمربين بتصفية وتصريف الاسماك وفق اليات سريعة تضمن حقوق الجميع.