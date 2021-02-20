سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جنوبي العراق .. نزاعان عشائريان أحدهما بسبب لعبة "البوبجي"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-20T08:39:52+0000
جنوبي العراق .. نزاعان عشائريان أحدهما بسبب لعبة "البوبجي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن نزاعين عشائرين وقعا في المحافظة خلال الساعات الماضية أحدهما بسبب لعبة "البوبجي". 

وذكر المصدر وكالة شفق نيوز، أن" النزاع العشائري الأول وقع بناحية العكيكة بين أفراد من عشيرة النواشي بسبب خلاف على أرض زراعية وهو النزاع الثاني خلال مدة اقل من اسبوع"، لافتا إلى أن " النزاع تسبب بإصابة أحد الأشخاص بجروح". 

وبين المصدر، أن " النزاع العشائري الثاني وقع في قضاء سيد دخيل بين أبناء عم من عشيرة البوحمودي بسبب خلاف على (لعبة البوبجي)، حيث استخدم في النزاع الأسلحة الخفيفة، لكنه لم يخلف إصابات ". 

وتابع المصدر، أن " القوات الأمنية فرضت سيطرتها على النزاعين، لكنها لم تتمكن من اعتقال أحد بسبب هروب الفاعلين إلى جهات مجهولة ".

related

اعتصام طلبة واضراب عن الدوام بمحافظتين

Date: 2019-11-10 08:32:28
اعتصام طلبة واضراب عن الدوام بمحافظتين

نقابة معلمي ذي قار تكشف حقيقة "إعلان الإضراب"

Date: 2021-01-13 08:48:47
نقابة معلمي ذي قار تكشف حقيقة "إعلان الإضراب"

تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-04 10:17:58
تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

Date: 2020-03-17 18:15:33
بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين لهذا السبب

Date: 2019-12-14 16:21:41
ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين لهذا السبب

تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

Date: 2021-01-22 13:01:56
تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

احتجاج وتصادم مع قوات امنية جنوبي العراق

Date: 2019-06-30 14:49:20
احتجاج وتصادم مع قوات امنية جنوبي العراق

حالتا وفاة بكورونا جنوبي العراق

Date: 2020-06-10 13:05:24
حالتا وفاة بكورونا جنوبي العراق