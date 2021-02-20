جنوبي العراق .. نزاعان عشائريان أحدهما بسبب لعبة "البوبجي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن نزاعين عشائرين وقعا في المحافظة خلال الساعات الماضية أحدهما بسبب لعبة "البوبجي".

وذكر المصدر وكالة شفق نيوز، أن" النزاع العشائري الأول وقع بناحية العكيكة بين أفراد من عشيرة النواشي بسبب خلاف على أرض زراعية وهو النزاع الثاني خلال مدة اقل من اسبوع"، لافتا إلى أن " النزاع تسبب بإصابة أحد الأشخاص بجروح".

وبين المصدر، أن " النزاع العشائري الثاني وقع في قضاء سيد دخيل بين أبناء عم من عشيرة البوحمودي بسبب خلاف على (لعبة البوبجي)، حيث استخدم في النزاع الأسلحة الخفيفة، لكنه لم يخلف إصابات ".

وتابع المصدر، أن " القوات الأمنية فرضت سيطرتها على النزاعين، لكنها لم تتمكن من اعتقال أحد بسبب هروب الفاعلين إلى جهات مجهولة ".