جنوبي العراق.. مقتل عنصر بالتيار الصدري وحادث مروري يوقع 5 ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل عنصر بارز في التيار الوطني الشيعي (الصدري) بهجوم مسلح، فيما توفي وأصيب 5 أشخاص نتيجة حادث سير عنيف في ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرا بارزا في التيار الصدري، قتل قرب البوابة الجنوبية لمحافظة ميسان بهجوم مسلح نفذته مجموعة، يعتقد قيادتها من قبل أحد المحامين".

وأضاف أن "الجريمة وقت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين"، موضحا أن "المجنى عليه في الثلاثينات من عمره".

وفي حادث آخر، بين المصدر، أن "حادث سير وقع علي الطريق العام في علي الغربي شمال محافظة ميسان، تمثل بتصادم عجلتين بسبب السرعة".

ولفت إلى أن "الحادث أدى إلى مصرع امرأتين وإصابة 3 اشخاص آخرين بجروح متفاوتة".