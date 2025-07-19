جنوبي العراق.. غرق شاب ومصرع آخر بعد خروجه من السجن

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، مساء أمس السبت، بمصرع تاجر مخدرات بعد خروجه من السجن، نتيجة لسقوطه من مكان مرتفع، فيما لقي شاب عشريني حتفه غرقا بنهر الفرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت مجموعة شباب تتناول المشروبات الكحولية في أحد الطرق الرئيسة وسط مدينة الناصرية، بهدف اعتقالهم، لكن أحدهم حاول الهرب فسقط من مكان مرتفع نحو أرض صخرية، ما أدى لوفاته على الفور".

وأضاف أن "المجنة عليه، هو تاجر مخدرات سابقا، وخرج منذ فترة قليلة من السجن بعد شموله بقانون العفو، وقد بدأ بتناول المشروبات الكحولية وبيعها باعتراف أصدقائه الذين اعتقلتهم القوات الامنية".

من جانب اخر، بين المصدر، أن "شابا في العشرينيات من عمره، توفي بعدما تعرض لحادث غرق أثناء ممارسته السباحة داخل نهر الفرات بمنطقة الشمامرة جنوبي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وتابع أن "الجثة تم انتشالها ونقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".