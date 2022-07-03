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جنوبي العراق.. أربع تظاهرات وقطع جسور للمطالبة بالتعيين والمياه (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-03T09:30:41+0000
جنوبي العراق.. أربع تظاهرات وقطع جسور للمطالبة بالتعيين والمياه (صور)

شفق نيوز/ قام المئات من الخريجين والاداريين والعلوميين، والفلاحين في أربع محافظات عراقية، يوم الأحد، بالتظاهر وقطع عدد من الجسور الحيوية للمطالبة بالتعيين وصرف الرواتب وتوفير مياه الري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الخريجين التربويين والإداريين قاموا بقطع احد جسور مركز مدينة العمارة امام مبنى المحافظة للمطالبة بشمولهم بالعقود الوزارية.

وقال المتظاهر احمد علي، لوكالة شفق نيوز "نحن نطالب منذ أكثر من عام بحقوقنا وسنبقى نطالب لحين تحقيقها وتلقينا وعوداً كثيرة من قبل سياسيين ونواب ولكن للاسف لم يف احد بوعده ولم يتبق لنا سوى الخروج والضغط بقوة".

وشهدت التظاهرة حضور الخريجات وجلسن خلال غلق أحد الجسور على الأرض رغم ارتفاع معدلات درجات الحرارة.

وتزامنت التظاهرة مع زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة ميسان برفقة وفد وزاري لافتتاح احدى المحطات الكهربائية.

الى ذلك، ذكر مراسلنا في محافظة ذي قار أن العشرات من خريجي الكليات والمعاهد في الناصرية قاموا بقطع جسريّ النصر والزيتون وسط المدينة مطالبين بالتعيين.

فيما نظم مزارعون في محافظة المثنى وقفة احتجاجية بسبب منعهم من حفر الآبار وسحب إجازاتهم من قبل وزارة الموارد المائية.

وفي كربلاء، نظم خريجو كليات العلوم اعتصاماً امام دائرة صحة المحافظة بسبب قطع رواتبهم لمدة منذ ستة أشهر من قبل وزارة الصحة.

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