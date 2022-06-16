جنوبي العراق.. انفجار في محافظة وتعطيل الدوام في اخرى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في الديوانية جنوبي العراق، اليوم الخميس، باستهداف مخزن مشروبات كحولية وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "انفجار عنيفا هز مدينة الديوانية، ليلة امس، بعدما استهدف مجهولون مخزناً للمشروبات الكحولية، وسط المحافظة، بقذيقة صاروخية"، مبينا أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي ذي قار جنوبي العراق أيضا، أوصت اللجنة الامنية العليا بالمحافظة، كافة الجهات الامنية بضرورة توفير الحماية لتظاهرة من المقرر ان تنطلق اليوم الخميس، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

كما وجه محافظ ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة (اليوم الخميس) بسبب تلك التظاهرات المزمع انطلاقها.