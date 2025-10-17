جنوبي العراق.. انتحار شاب وإصابات بشجارين مسلحين أحدهما سببه "أطفال"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار شاب بواسطة شنق نفسه، وإصابة 3 اشخاص بشجار مسلح حول قطعة أرض، فيما جرى احتواء شجار آخر سببه "أطفال"، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبغ من العمر 19 عاما، اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي المحافظة".

وأضاف أن "دوافع الانتحار غامضة لدى السلطات الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث".

وتابع أن "قضاء الدواية شهد اندلاع شجار مسلح بين جيران، بسبب مشاجرة أطفال، وتدخلت القوات الامنية وفرضت السيطرة على منطقة الحادث، قبل وقوع اصابات بشرية بين الطرفين".

من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن "3 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار بمنطقة الإسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة شجار مسلح بين الطرفين بسبب خلاف على قطعة أرض".

وبين أنه "تم نقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".