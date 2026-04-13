جنوبي العراق.. انتحار شاب برصاصة في الرأس

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بذي قار، يوم الاثنين، بإقدام شاب على الانتحار شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص، بعدما أطلق رصاصة في رأسه داخل منزله بمنطقة الحي العسكري في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى "إدمان المنتحر على المخدرات، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".