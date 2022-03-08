جنوبي العراق .. احتجاجات أمام حقل نفطي ومتظاهرون على غلاء الاسعار يغلقون طريقاً حيوياً

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص صباح اليوم الثلاثاء في محافظتي واسط والمثنى جنوبي العراق احتجاجا على تفشي البطالة بين صفوفهم وغلاء أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المواطنين اعتصموا امام حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى توفير الخدمات إلى قضاء الأحرار حيث يقع الحقل النفطي هناك.

وأضافوا أنه لليوم الثاني على التوالي يتظاهر عدد كبير من أبناء العشائر في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والمطالبة بدعم شريحة الفقراء.

وتابع المراسلون إن المحتجين قاموا بقطع الطريق الرابط بين القضاء ومركز المحافظة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار المواد الغذائية في العراق جراء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.