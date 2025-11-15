جنسية نينوى تطلق الحملة الوطنية لإصدار البطاقة الموحدة عبر خمسة مواقع

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية الجنسية في نينوى، يوم السبت، إطلاق حملة وطنية لإصدار البطاقة الموحدة عبر خمسة مواقع.

وقال مدير جنسية وجوازات وإقامة نينوى، العميد حكم دحام حبو، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انطلاق الحملة الوطنية لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في المحافظة، عبر خمسة مواقع موزعة في مركز الموصل واقضيتها، وذلك بهدف تسريع انجاز معاملات المواطنين ومعالجة التراكمات الممتدة لسنوات".

وأضاف أن "أولى المواقع افتتحت في القاعة الرياضية الداخلية بجامعة الموصل، حيث باشرت العمل بوجبتين من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً. كما باشر موقع الجامعة التقنية الشمالية العمل بذات الآلية، إضافة إلى مواقع أخرى في قضاء البعاج وناحيتي الشمال وبعشيقة، تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً".

وأكد أن "الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمحطات، وتمكين سكان نينوى من استلام بطاقاتهم الموحدة عبر إجراءات منظمة وانسيابية عالية".