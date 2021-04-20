جنرال الكتريك تعلن دخول 3 محطات تحويلية للخدمة في بغداد وكربلاء

شفق نيوز/ أعلنت شركة جنرال الكتريك، يوم الثلاثاء، إدخال ثلاث محطات تحويلية للطاقة الكهربائية في محافظتي بغداد وكربلاء.

وقال مدير العمليات لحلول الشبكات لدى شركة جنرال إلكتريك في الخليج العربي والعراق محمد بنودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان تلك المحطات وزعت بواقع واحدة في كل من زيونة والصحفيين في العاصمة بغداد واخرى شمال محافظة كربلاء.

وأشار بنودي إلى أن "العمل استمر في هذه المحطات وبالتعاون مع ملاكات وزارة الكهرباء والشركات المحلية حتى في ظل جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات صحية تمثلت بحظر التجول وغيرها، حيث اتخذ الفريق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة المهندسين والكوادر العاملة".

وأضاف أن "تلك المحطات تساهم في توزيع الكهرباء من نظيراتها المنتجة على المدن وفك الاختناقات وزيادة استقرار الشبكة مما سينعكس ايجابيا على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في المناطق التي وضعت فيها".

لفت إلى أن "فريق الشبكات لجنرال إلكتريك في العراق سبق له وان ادخل ثلاث محطات تحويلية وهي سلمان باك والبلديات والعماري، والعمل جار على بناء محطات اخرى لادخالها قبل فصل الصيف المقبل لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة خلال الأشهر الحارة في العراق".