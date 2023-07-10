جنايات نينوى تصدر حكما بإعدام قاتل "العميد سعد الاتروشي"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الإثنين، حكما بالاعدام بحق قاتل مدير استخبارات البلدة في نينوى العميد (سعد حكمت حاجي الاتروشي).

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات نينوى اصدرت حكماً بإعدام المجرم (مروان خان افدل احمد) بعد أن اعترف بارتكابه جريمة قتل العميد (سعد حكمت حاجي الاتروشي) واصابة المنتسب (سعد عايد شبيب) عند محاولتهم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه في منطقة المجموعة الثقافية بالجانب الايسر لمدينة الموصل".

واضاف ان "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة (406 /1/هـ , ز) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتابع ان "المجرم يترأس إحدى العصابات المنظمة المختصة بالتلاعب والتزوير في اضابير التسجيل العقاري".

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد (19 آذار 2023)، مقتل العميد سعد حكمت حاجي) وإصابة (المفوض سعد عايد شبيب) المنسوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، كما اشارت الوزارة الى اعتقال القاتل.