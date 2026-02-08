جنايات نينوى.. الإعدام لقاتل زوجته الدكتورة إسراء الطعان

شفق نيوز- نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى/الهيئة الثانية، يوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "إسماعيل عطية"، استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات، عن جريمة قتل زوجته الدكتورة إسراء الطعان مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت المحكمة، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والنظر في الأدلة والوقائع المتعلقة بالقضية، حيث ثبت تورط المدان في ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليها، مؤكدة أن القرار صدر وفق أحكام المادة 406 الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار، ضمن إطار تطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجنائية.

وكان المتهم قد أقدم، قبل أشهر، على إحراق زوجته داخل مركبتها بعد أن سكب البنزين عليها اثر خلافات عائلية.

وفي السادس من كانون الثاني الماضي، توفيت الدكتورة إسراء الطعان متأثرة بحروق أصيبت بها قبل نحو شهر من الحادثة.

وأعلنت الشرطة سابقاً القبض على المتهم بعد تتبع كاميرات المراقبة، وكانت الضحية قد نُقلت إلى المستشفى بحروق بلغت نحو 40 بالمئة قبل أن تفارق الحياة.