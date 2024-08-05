جنايات ميسان تصدر حكما بالحبس الشديد بحق مسؤول محلي سابق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير بلدية العمارة السابق عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على منزل الممثل القانوني للمحافظة.

وذكر إعلام القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المدان اقدم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بإلقاء عبوة ناسفة على دار الممثل القانوني لمحافظة ميسان، مما ادى إلى الحاق اضرار كبيرة في منزله إضافة إلى تحطيم سيارتين كانتا مركونتين امام دار المشتكي".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 345/ الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 وبدلالة المادة 132/ 3 منه".