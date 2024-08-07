جنايات كربلاء والأنبار تصدران حكمين بالسجن ضد تاجر مخدرات ومسؤول بمؤسسة الشهداء

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما أصدرت جنايات الانبار حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير شعبة الأمن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تاجر المخدرات استغل صفته العسكرية لتسهيل نقل المواد المخدرة بين المحافظات، لافتا إلى أنه تم ضبط سلاح ناري وكميات مختلفة من مادة الكرستال المخدرة داخل منزله". وأضاف البيان أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير شعبة الأمن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة". وأوضح، أن "المدان أقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية"، مبيناً أنه "قام ايضا بتسهيل إصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الأمني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية".