جنايات كربلاء تقضي بالسجن 6 سنوات على مدانين بالاتجار بـ"العملة المزيفة"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الأحد، حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن لمدة ست سنوات بحق كل واحد منهما عن جريمة الترويج وشراء العملة المزيفة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين ضبط بحوزتهما مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (992) ورقة من فئة (50) الف دينار عراقي كانا يقومان بالتعامل بها وترويجها في مركز المدينة".

وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".