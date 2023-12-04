جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر بالمواد المخدرة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المتاجر ضبطت بحوزته ما يقارب (43) غرام من مادة الميثيل امفيتامين (الكرستال) المخدرة وميزان عدد (2) يستخدم في وزن المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".