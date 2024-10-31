القضاء العراقي يحكم بالإعدام والمؤبد لـ11 "إرهابياً" بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الخميس، حكما بالإعدام بحق إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابي شارك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية التي كانت متواجدة على نهر الاسحاقي عام 2014".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية 1 / 3 / 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي السياق، أصدر القضاء العراقي أحكام قضائية شديدة بحق عشرة إرهابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد/ الرصافة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات القضائية المختصة أصدرت أحكاماً شديدة (اعـ.ـدام ومـ.ـؤبد) بحق عشرة إرهابيين ينتمون لعصـ.ـابات تنظيم داعش الإرهابي، أُلقي القبض عليهم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في بغداد / الرصافة".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار جاء نتيجة اعترافاتهم بالقيام بتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية".