جنايات ذي قار: المؤبد بحق مدانين عن جريمة الدكة العشائرية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، جنوبي العراق، يوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين قاموا بارتكاب (الدكة العشائرية) نتج عنها مقتل أحد المواطنين بقضاء الفهود في مدينة الناصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام نتيجة قيامهم بتنفيذ دكة عشائرية أسفرت عن قتل احد المواطنين"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".