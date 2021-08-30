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جنايات بابل تصدر حكما بالسجن 7 سنوات على عدد من مسؤولي المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T05:21:18+0000
جنايات بابل تصدر حكما بالسجن 7 سنوات على عدد من مسؤولي المحافظة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الاثنين، حكمين بالسجن 7 سنوات لمسؤولين اثنين في ديوان المحافظة بعد اتهامهما بتلقي رشاوى.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لقاء تلقيه رشى من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".

وأضاف البيان أن "المحكمة أصدرت حكما مماثلا لمدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد إدانته في القضية نفسها"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استنادا إلى أحكام القرار 160/ 2 /1 لسنة 1983".

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