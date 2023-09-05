جنايات النجف تصدر حكمين بالسجن بحق تاجر مخدرات ومسؤول محلي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمين أحدهما بحق تاجر مخدرات، والآخر بحق مسؤول محلي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير بعدما تم اعتقاله بوقت سابق وبحوزته 100 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون"، لافتا إلى أن "المدان جلب المخدرات من محافظة الانبار إلى النجف لغرض المتاجرة بها".

وبين، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".

وتابع المصدر، ان "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات بحق معاون مدير ضريبة المحافظة، وذلك لتسببه بأضرار جسيمة للمال العام وقيامه بتخمين ضرائب مخالفة للواقع الفعلي "، مشيراً إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

في السياق أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف القبض على 17 سائقاً متعاطين للمخدرات من بين 200 تم فحصهم من الادلة الجنائية في سيطرات المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "بدعم من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية باشرت مفارز من قسم تحقيق الادلة الجنائية في شعبة المختبر الجنائي بالاشتراك مع ضباط مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن سيطرة الكفل وتم فحص 50 من العينات وكانت النتائج لهذا الفحص ان عينات +VE عدد 3 نتيجتها ايجابية و47 من عينات -VE نتيجتها سلبية".

وبينت، أن "جميع العينات التي ضبطت في سيطرة الكفل التابعة الى السيطرات والطرق الخارجية وجدت لدى سائقي المركبات الداخلين إلى المحافظة حصرا واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتعاطين من قبل قسم المخدرات".

واوضحت، ان "جميع العينات المفحوصة منذ بدأ تنفيذ امر الوزير ضبطت في سيطرات المناذرة والعباسيات وغماس والكفل حيث بلغت 200 عينة وقد ظهرت النتائج بان المتعاطين هم 17 من المجموع الكلي واتخذت بحقهم الأجراءات القانونية في قسم المخدرات ".